На вулиці у захопленому Донецьку тече вода, ремонтна бригада не може усунути проблему

У Донецьку хлюпає вода на вулиці. Фото: скриншот

У тимчасово окупованому Росією Донецьку на вулиці просто тече вода, причому у будинку водопостачання немає. Про це повідомляє телеграм-каналу Mash на Донбасі.



Мешканці мікрорайону Широкий знімають на відео, як посеред вулиці виривається потік води.



Диспетчери 5 листопада повідомили про прорив напередодні та пообіцяли направити ремонтну бригаду. Робітники приїхали вранці 6 листопада, але надвечір трубу прорвало знову.



Нагадаємо, ситуація з водою на окупованій частині Донецької області стрімко виходить за межі контрольованого НП. Це вже не просто водна криза, а гуманітарна катастрофа.



Автор новини: Кароліна Гайдук, яка випускає редактор «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях