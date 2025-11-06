Краматорськ знову потрапив під російський обстріл

Російська армія 6 листопада ввечері вдарила дроном по Краматорську на Донеччині. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.
Як зазначається, росіяни атакували о 16:30 за допомогою ударного БПЛА «Молнія-2». Пошкоджено три приватні будинки.
Інформації про загиблих та постраждалих немає.
Раніше ми писали, що постраждалих внаслідок удару російського безпілотника пасажирським автобусом у Краматорській громаді госпіталізували до лікарні.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!