Краматорськ знову потрапив під російський обстріл

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: міська адміністрація

Російська армія 6 листопада ввечері вдарила дроном по Краматорську на Донеччині. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



Як зазначається, росіяни атакували о 16:30 за допомогою ударного БПЛА «Молнія-2». Пошкоджено три приватні будинки.



Інформації про загиблих та постраждалих немає.



Раніше ми писали, що постраждалих внаслідок удару російського безпілотника пасажирським автобусом у Краматорській громаді госпіталізували до лікарні.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

