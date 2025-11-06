В окремих регіонах України плануються погодинні відключення світла в рамках графіків

В Україні у четвер, 7 листопада, будуть погодинні відключення електроенергії. Обмеження діють у деяких областях України. Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.



«У більшості регіонів України будуть вимушено вживати заходів щодо обмеження споживання. Причина введення обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти», — йдеться у повідомленні.



Для побутових споживачів з 08:00 до 21:00 діятимуть графіки погодинних відключень світла обсягом від 0,5 до 1,5 черги.



Крім того, для промислових споживачів з 08:00 до 22:00 запровадять графіки обмеження потужності.



Раніше ми писали, що війська Росії завдали ударів по енергетичних об'єктах Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

