В Україні ліквідовано російського актора Бориса Половінкіна, відомого за головною роллю у серіалі «Дільничний детектив». Про це повідомив український журналіст Денис Казанський.

За його словами, Половінкін добровільно вирушив воювати проти України, записавшись штурмовиком на так звану «СВО».

«Результат виявився передбачуваним — нових серіалів за його участю ми вже не побачимо».

Російські джерела повідомляють, що Половінкін загинув у квітні 2025 року під Курдюмівкою.

«На завдання пішла група з п’яти осіб. Увійшли в бліндаж, туди слідом залетів дрон і стався вибух. Усі загинули…».

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1170 осіб.





Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»