ССО вдарили по нафтобазах і потягах з пальним у Криму

Сили спеціальних операцій показали кадри знищення нафтобаз Росії на тимчасово окупованій території Криму. У ніч на 6 листопада підрозділи ССО України завдали ударів по логістичних об’єктах ворога на території півострова.
Дрони ССО вразили нафтобазу «Гвардійська» поблизу селища Гвардійське (ТОТ Крим). Було знищено резервуар РВС-400, який на момент удару був повністю заповнений.
У цьому ж районі уражено два потяги з цистернами на зливній естакаді. У момент попадання рухомий склад був завантажений нафтопродуктами.
Крім того, безпілотники ССО вдарили по кількох нафтобазах і складах ПММ у Сімферополі та навколишніх районах, зокрема у селищі Бітумне. Знищено об’єкти резервуарного парку, зафіксовано численні займання.
«Сили спеціальних операцій продовжують діяти асиметрично, завдаючи точних ударів по військовій логістиці ворога», — зазначають у ССО.
Раніше повідомлялося, що українська армія вразила три об'єкти з ПММ у захопленому Криму.
Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»
