Окупанти скопіювали український Диктант національної єдності та провели свій у Донецьку

«Етнографічний диктант» у школі Донецька, організований окупаційною владою. Ілюстрація, створена ШІ.

На тимчасово окупованих територіях Донецької області росіяни провели так званий «Великий етнографічний диктант» — «просвітницьку» акцію, яка є викраденою та спотвореною версією українського Диктанту національної єдності.



Про це повідомив Рух опору на тимчасово окупованих територіях України «Жовта Стрічка».



Диктант відбувся у Донецьку на базі «Центру слов’янської культури», де текст зачитував російський актор Олег Камєнщіков.

«Різниця в підходах — максимально показова. Якщо український Диктант національної єдності побудований на ідеї взаємної поваги та громадянської залученості, то російський — спотворена та пропагандистська його копія», — зазначають активісти.

Окрім самого диктанту, захід включав блоки запитань від російських загарбників та матеріали про історію угруповання «ДНР».



На підконтрольній Росії території участь у диктанті зробили обов’язковою для школярів від 7 років.

«Як завжди, приємно чути, що багато вчителів цю ініціативу саботували», — додали в русі спротиву.

Раніше російські окупанти провели псевдонаукову конференцію на ТОТ Донеччини.





Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»