Окупанти скопіювали український Диктант національної єдності та провели свій у Донецьку

На тимчасово окупованих територіях Донецької області росіяни провели так званий «Великий етнографічний диктант» — «просвітницьку» акцію, яка є викраденою та спотвореною версією українського Диктанту національної єдності.
Про це повідомив Рух опору на тимчасово окупованих територіях України «Жовта Стрічка».
Диктант відбувся у Донецьку на базі «Центру слов’янської культури», де текст зачитував російський актор Олег Камєнщіков.
«Різниця в підходах — максимально показова. Якщо український Диктант національної єдності побудований на ідеї взаємної поваги та громадянської залученості, то російський — спотворена та пропагандистська його копія», — зазначають активісти.
Окрім самого диктанту, захід включав блоки запитань від російських загарбників та матеріали про історію угруповання «ДНР».
На підконтрольній Росії території участь у диктанті зробили обов’язковою для школярів від 7 років.
«Як завжди, приємно чути, що багато вчителів цю ініціативу саботували», — додали в русі спротиву.
Раніше російські окупанти провели псевдонаукову конференцію на ТОТ Донеччини.
Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»
