Російські окупанти вночі вдарили по Краматорській громаді: приватний сектор атакував безпілотник

7 листопада о 00:20 російська армія завдала удару по приватному сектору Краматорської громади Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



Для атаки загарбники використали БПЛА.



За попередньою інформацією, без постраждалих. Встановлюються остаточні наслідки удару.

Нагадаємо, що постраждалих внаслідок удару російського безпілотника по пасажирському автобусу у Краматорській громаді 6 листопада госпіталізували до лікарні.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко