«Якщо всі СВОшники здохнуть завтра, я вип’ю вина»: в Іркутську жінку посадили за слова проти війни

Звинувачена у «дискредитації армії» мешканка Росії.

В Іркутську росіянку Марію Махмутову засудили до 2 років та 7 місяців колонії-поселення за висловлювання проти війни Росії проти України.



Відео: Звернення Марії Махмутової (на записі присутня ненормативна лексика)

«Якщо всі СВОшники здохнуть завтра, я вип'ю вина»



Мешканку Іркутська Марію Махмутову засудили до 2 років та 7 місяців колонії-поселення. Вирок за відео де назвала російських військових «вбивцями».



Маріє, вино чекає і ми його точно вип'ємо! pic.twitter.com/DoYq5fB1r0 - Хроніка загнивання за планом (@ChronOfDecay) November 6, 2025



Підставою для справи стало відео, де жінка емоційно висловилася про російських військових та саму сутність війни.

«Якщо всі СВОшники здохнуть завтра, я вип’ю вина», — сказала Махмутова у зверненні, яке поширилося в мережі.

Також у ролику вона різко розкритикувала російську армію:

«Свято — день Росії. Вам є чим пишатися? Тим, що доводиться вбивати людей, щоб купувати тачки й квартири, і пити, як востаннє. Ваші ордени — це тавро на все життя, що ви вбивці».

Слідство звинуватило Махмутову у «дискредитації армії», «образі» та «нападі на представника влади». За версією силовиків, у відділку вона вкусила оперативника.



Вирок став ще одним прикладом того, як у Росії переслідують людей за антивоєнні погляди. Нагадаємо, у РФ внесено законопроєкт, який передбачає зниження віку кримінальної відповідальності за диверсії до 14 років.



Раніше в мережі з'явилося масове караоке в центрі Санкт-Петербурга, де молоді люди заспівали пісню Noize MC «Кооператив "Лебедине озеро"» — ту саму, яку влада визнала екстремістською.



Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»