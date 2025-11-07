Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Намагався втекти до Євросоюзу: контррозвідка СБУ затримала бойовика «ДНР» з угруповання «Сомалі»
07 листопада 2025, 11:52

Намагався втекти до Євросоюзу: контррозвідка СБУ затримала бойовика «ДНР» з угруповання «Сомалі»

Затриманий бойовик «ДНР» у Волинській області. Фото: СБУ Затриманий бойовик «ДНР» у Волинській області. Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ запобігла втечі з України бойовика так званої «ДНР», який воював у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

За результатами дій на випередження, чоловіка затримали в одному з готелів міста Ковель Волинської області, звідки він планував виїхати до Євросоюзу.

Як встановило розслідування, фігурантом виявився житель окупованого Донецька, який у 2015 році приєднався до збройного угруповання «Сомалі» так званої «ДНР». У лавах бойовиків він брав участь у боях за Донецький аеропорт, де отримав поранення і був списаний.

Наприкінці жовтня 2025 року фігурант під виглядом переселенця виїхав до західного прикордоння України, щоб оформити український паспорт для виїзду до ЄС.

Співробітники СБУ завчасно встановили місцеперебування чоловіка та затримали його на етапі підготовки до втечі.

Також перевіряється інформація про можливу причетність затриманого до агентури російських спецслужб, які могли планувати його «відрядження» для проведення підривної діяльності на території Євросоюзу.

Під час обшуків у готельному номері фігуранта виявили паспорти Росії та фейкової «ДНР», а також «військовий квиток» та шеврони збройних формувань країни-агресора.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань).

Фігурант перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у жовтні суд виніс вирок окупаційному «меру» Хрустального на Луганщині Сергію Соловйову.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

Місця
Донецьк Волинська область Євросоюз
Організації
ДНР СБУ Сомалі
Інше
Війна окупація Донецький аеропорт Паспорт України
