Донецьк без мобільного інтернету: що відбувається зі зв'язком на окупованій частині Донбасу

На окупованій території на Донеччині виникли проблеми з мобільним інтернетом.



«Якщо, у нас відвалився мобільний інтернет. З огляду на ситуацію, ми не одні такі», — написав проросійський паблік «Mash на Донбасі».

У повідомленні також додали, що тепер чекають на передплатників на каналі в MAX — це державний російський месенджер, на який окупаційна влада намагається перевести всіх користувачів, щоб контролювати інтернет-трафік.



Раніше російський «Комерсант» повідомив, що в Росії планують тимчасово відключати мобільний інтернет та SMS для абонентів, які повернулися з-за кордону. За даними видання, власникам російських сім-карток запровадять 24-годинний «період охолодження» — час, коли не працюватиме інтернет та обмін повідомленнями.



Такий захід, за словами джерел «Комерсанта», спрямований на боротьбу з використанням сім-карток у безпілотниках.



У жовтні 2025 року аналогічний період охолодження вже ввели для власників іноземних сім-карт. Тоді система дала збій — смс з капчею не приходили, і користувачі не могли вийти в мережу навіть за добу.



Крім того, в Росії розглядається проєкт із запровадження доступу до інтернету виключно через ідентифікацію на порталі «Держпослуги». Російська влада пояснює такі заходи «боротьбою з ботами та захистом підлітків від деструктивного контенту».

Ще один крок до ізоляції

Раніше Роскомнадзор оголосив про введення часткових обмежень на голосові та відеодзвінки у месенджерах Telegram та WhatsApp у Росії. В Кремлі це пояснюють заходами боротьби зі злочинністю та запобіганню вербування в терористичні та диверсійні організації. Обмеження стосуються лише функцій дзвінків: обмін повідомленнями, надсилання файлів та інші можливості сервісів продовжують працювати без змін.

Жителі окупованих Росією районів Донбасу ризикують остаточно втратити доступ до зовнішнього світу. Окрім блокувань українських сайтів та соцмереж, тепер їм загрожує і повне відключення інтернету на кілька днів на місяць — таку ідею озвучили у Держдумі РФ.

Як раніше писали «Новини Донбасу», мешканці тимчасово окупованих територій знову залишаються без надійного зв'язку із зовнішнім світом — в умовах, коли навіть простий дзвінок до близьких перетворюється на випробування.

Нагадаємо, у Росії у всіх великих провайдерів встановлено спеціальне обладнання, яке відстежує весь трафік для Роскомнадзор та ФСБ.

Автор: Євген Волчинніков, випусковий редактор «Новин Донбасу»