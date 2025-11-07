Поки Кремль продовжує фінансувати війну проти України, а західні санкції поступово перекривають доступ до ресурсів, у російських регіонах назріває епідеміологічна катастрофа. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗР).



У ситуації, коли держава витрачає мільярди на армію, а соціальні програми скорочуються, ВІЛ-інфекція поширюється катастрофічними темпами.



Так, в Іркутській області за перші п’ять місяців 2025 року зафіксовано 611 нових випадків зараження. Загальна кількість інфікованих перевищує 31 тисячу осіб — один із найвищих показників у країні. Це свідчить про хронічну неспроможність місцевої системи охорони здоров’я.



У Республіці Хакасія захворюваність зросла на 11% у порівнянні з минулим роком. Особливо стрімко збільшується частка інфікованих серед людей віком від 50 років — з 14,7% до 21,6%. Така динаміка свідчить про повну відсутність профілактики серед старших вікових груп, які залишаються поза увагою медичних служб.



У Республіці Комі за перші чотири місяці року приріст захворюваності перевищив 7%. Це ще один сигнал про те, що епідемія виходить з-під контролю, а державна система не справляється навіть із базовими викликами.



На тлі масової пропаганди, репресій проти інакодумців з боку ФСБ та релігійної риторики, що зводить статеве виховання до гасла «зі школи — в пологовий будинок», просвітницька діяльність практично відсутня.



У таких умовах основним шляхом передачі ВІЛ залишається статевий. Це — прямий наслідок системної деградації інститутів, які мали б захищати здоров’я населення.





Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»