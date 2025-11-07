В Оріхові загинув чоловік після удару РФ керованими бомбами

Внаслідок російського обстрілу Оріхова загинув чоловік і поранене подружжя. Про це повідомив офіційний Telegram-канал начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

«Окупанти атакували місто КАБами. На жаль, загинув 60-річний працівник комунального підприємства», — зазначив голова області.

За його словами, постраждали також 54-річна жінка та 57-річний чоловік. Їм надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, окупаційна армія РФ двічі атакувала Слов'янськ, по місту вдарили «Смерч» та «Шахед».





Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»