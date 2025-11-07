У 2026 році 70% закупівель дронів проведуть через DOT Chain Defence

Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

У 2026 році Міністерство оборони України планує проводити 70% закупівель безпілотних літальних апаратів через цифрову платформу DOT Chain Defence.



Про це повідомив перший заступник Міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк під час презентації дослідження «Корупційні ризики під час здійснення закупівель безпілотних систем і засобів радіоелектронної боротьби для Збройних Сил України», підготовленого Національним агентством з питань запобігання корупції.

«Сьогодні в Україні понад 500 виробників безпілотних систем. В умовах війни високої інтенсивності Сили оборони використовують значну кількість нових зразків озброєння та техніки. Проте зростання виробництва створює і нові корупційні ризики, над усуненням яких ми активно працюємо», — зазначив Гаврилюк.

Він підкреслив, що Міноборони продовжує реформи у сфері забезпечення військ, зокрема децентралізацію закупівель через платформу DOT Chain Defence. Завдяки цій системі військові частини можуть закуповувати необхідні зразки БПЛА напряму у виробників, а строк виконання замовлень у середньому становить до двох тижнів.



Крім того, використання DOT Chain Defence дозволяє уникнути втручання посередницьких структур і підвищити прозорість закупівель. За словами Гаврилюка, ця платформа стане ключовим інструментом у запобіганні корупційним ризикам під час оборонних закупівель.





Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»