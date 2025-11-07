Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
У 2026 році 70% закупівель дронів проведуть через DOT Chain Defence
07 листопада 2025, 14:14

У 2026 році 70% закупівель дронів проведуть через DOT Chain Defence

Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

У 2026 році Міністерство оборони України планує проводити 70% закупівель безпілотних літальних апаратів через цифрову платформу DOT Chain Defence.

Про це повідомив перший заступник Міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк під час презентації дослідження «Корупційні ризики під час здійснення закупівель безпілотних систем і засобів радіоелектронної боротьби для Збройних Сил України», підготовленого Національним агентством з питань запобігання корупції.

«Сьогодні в Україні понад 500 виробників безпілотних систем. В умовах війни високої інтенсивності Сили оборони використовують значну кількість нових зразків озброєння та техніки. Проте зростання виробництва створює і нові корупційні ризики, над усуненням яких ми активно працюємо», — зазначив Гаврилюк.

Він підкреслив, що Міноборони продовжує реформи у сфері забезпечення військ, зокрема децентралізацію закупівель через платформу DOT Chain Defence. Завдяки цій системі військові частини можуть закуповувати необхідні зразки БПЛА напряму у виробників, а строк виконання замовлень у середньому становить до двох тижнів.

Крім того, використання DOT Chain Defence дозволяє уникнути втручання посередницьких структур і підвищити прозорість закупівель. За словами Гаврилюка, ця платформа стане ключовим інструментом у запобіганні корупційним ризикам під час оборонних закупівель.



Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк
Місця
Україна
Інше
закупівля БПЛА закупівлі для військових платформа DOT Chain Defence
Організації
Міністерство оборони України

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
12:16
Донецьк без мобільного інтернету: що відбувається зі зв'язком на окупованій частині Донбасу
10:40
Окупанти скопіювали український Диктант національної єдності та провели свій у Донецьку
09:49
ССО вдарили по нафтобазах і потягах з пальним у Криму
21:19
Одна людина постраждала під час скидання вибухонебезпечного предмета з дрона у захопленій Горлівці
20:50
На вулиці у захопленому Донецьку тече вода, ремонтна бригада не може усунути проблему
20:12
В окупованому Луганську виявили повішеним заступника генерального прокурора
17:30
Епідемія дизентерії паралізувала 205-ту бригаду РФ на фронті
13:33
Партизани спалили десятки локомотивів РФ — ГУР
12:02
Окупанти провели псевдонаукову конференцію на ТОТ Донеччини
23:21
Вибухи у Донецьку: уражений склад БПЛА, йде детонація БК
19:11
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
17:59
Російські чиновники ділять воду та будівництва на окупованому Донбасі
15:35
В окупованій Донецькій області провалилася акція «Пиріг на четверте»
14:54
ГУР знищило штаб російських операторів БПЛА в Авдіївці
10:46
В окупованому Довжанську Луганської області безпілотник пошкодив житловий будинок
16:00
Окупант із «ЛНР» вирізав Z на лобі українського полоненого — СБУ
15:19
На Луганщині українські спецназівці підірвали логістику окупантів
14:50
Водна криза в Маріуполі загрожує перекинутися в Бердянськ
13:50
Від Маріуполя до Генічеська Росія «туризмом» закріплює окупацію Азовського узбережжя
11:51
Окуповані міста Луганщини – без світла з вимкненими ліхтарями
09:15
Воєнні злочини на Донбасі: десятки справ ще чекають на вироки
00:09
Окуповані міста Донбасу зазнали обстрілу — куди вдарили дрони
16:40
У Донецьку фіксували повітряну тривогу та відключення світла
10:00
Справа ватажка «ЛНР» Пасічника досі на підготовчому етапі
08:55
В Алчевську після атаки дронів спалахнула пожежа на підстанції
15:21
В окупованому Красному Лучі росіяни «відреставрували» меморіальний комплекс бойової слави
12:25
У коледжах на захопленій Донеччині агітують підлітків підписувати контракт з армією РФ
15:36
Росіяни завершують «будівництво» драмтеатру у Маріуполі: який у нього вигляд зараз
11:01
Росія легалізує мобілізацію українців на окупованих територіях
19:27
Пушилін призначив «міністра праці та соціальної політики» в угрупованні «ДНР»
усі новини
22:30
У Краматорську загинула людина в ДТП
21:47
У Покровську перебуває 314 російських окупантів — Зеленський
21:16
Російський дрон вдарив по будинку в Краматорській громаді
20:42
Україна повернула ще одну дитину з окупації
19:30
Війська РФ атакували Костянтинівку: загинув мирний житель
18:59
8 листопада в Україні відключатимуть світло: деталі
18:14
Росіяни проникли до міської забудови Покровська, вони хочуть створити умови для повного оточення
17:13
Покровськ під прицілом: що відбувається в одній з найгарячіших точок фронту — онлайн
17:10
Російська армія за останні три дні понад 200 разів штурмувала Покровськ – Зеленський
16:48
У Краматорській громаді через російські удари скоротили рух автобусів
16:02
Російські війська спробують змінити вектор наступу на Мирноград: у ЗСУ розповіли, з чим це пов'язано
15:59
У МЗС назвали кількість африканців, які воюють проти України
15:46
СБУ повідомила про підозру меру Москви Сергію Собяніну: він допомагає у будівництві військових об'єктів РФ на Донбасі
15:45
У Дагестані розбився вертоліт Ка-226
15:27
Краматорська громада частково знеструмлена
15:12
Російська армія знизила активність та кількість переміщень у Покровську – ЗСУ
14:14
У 2026 році 70% закупівель дронів проведуть через DOT Chain Defence
14:01
Українська авіація авіабомбами знищила місця скупчення російських військ на Покровському напрямку: кадри
13:38
В Оріхові загинув чоловік після удару РФ керованими бомбами
13:15
У Росії стрімко зростає захворюваність на ВІЛ — СЗР України
12:35
Неймовірний гол Бондаренка приніс «Шахтарю» перемогу в Лізі конференцій
12:16
Донецьк без мобільного інтернету: що відбувається зі зв'язком на окупованій частині Донбасу
11:52
Намагався втекти до Євросоюзу: контррозвідка СБУ затримала бойовика «ДНР» з угруповання «Сомалі»
11:20
«Якщо всі СВОшники здохнуть завтра, я вип’ю вина»: в Іркутську жінку посадили за слова проти війни
11:19
Російська армія просунулася у Донецькій та Харківській областях – DeepState
11:03
Російські окупанти вночі вдарили по Краматорській громаді: приватний сектор атакував безпілотник
10:49
Армія РФ двічі атакувала Слов'янськ: по місту вдарили «Смерч» та «Шахед»
10:40
Окупанти скопіювали український Диктант національної єдності та провели свій у Донецьку
09:49
ССО вдарили по нафтобазах і потягах з пальним у Криму
09:17
Російські війська за добу поранили трьох жителів Донецької області
усі новини
ВІДЕО
Місце падіння Ка-226. У Дагестані розбився вертоліт Ка-226
07 листопада, 15:45
Ситуація у Покровську. Фото: карта DeepState Російська армія знизила активність та кількість переміщень у Покровську – ЗСУ
07 листопада, 15:12
Авіаудар по місцю накопичення загарбників на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Українська авіація авіабомбами знищила місця скупчення російських військ на Покровському напрямку: кадри
07 листопада, 14:01
Артем Бондаренко відкриває рахунок у матчі. Неймовірний гол Бондаренка приніс «Шахтарю» перемогу в Лізі конференцій
07 листопада, 12:35
Звинувачена у «дискредитації армії» мешканка Росії. «Якщо всі СВОшники здохнуть завтра, я вип’ю вина»: в Іркутську жінку посадили за слова проти війни
07 листопада, 11:20
Пожежа у Криму. ССО вдарили по нафтобазах і потягах з пальним у Криму
07 листопада, 09:49

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір