Російська армія знизила активність та кількість переміщень у Покровську – ЗСУ

Ситуація у Покровську. Фото: карта DeepState

Російські війська знизили активність та кількість переміщень у місті Покровськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.



За словами військових, таким чином окупанти хочуть мінімізувати кількість втрат і очікують на поповнення основними силами.



«Це підтверджується спробами ворога налагодити логістику через південні околиці Покровська. Зокрема, на цій ділянці противник кілька разів спробував здійснити перекидання особового складу за допомогою автотехніки та мототехніки. Сил оборони цього не допустили. Останніми днями противник намагався кілька разів проникнути до села Гришине. Для цього росіяни мали намір ввести в оману українських військових та потрапити до населеного пункту під виглядом цивільних. Наші сили зупинили ворога», – розповіли у корпусі.

Нагадаємо, що українська авіація авіабомбами знищила місця скупчення російських військ на Покровському напрямку.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко