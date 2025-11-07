СБУ повідомила про підозру меру Москви Сергію Собяніну: він допомагає у будівництві військових об'єктів РФ на Донбасі

Мер Москви Сергій Собянін. Фото: Собянін у Телеграм

Служба безпеки України зібрала докази злочинів з боку мера Москви Сергія Собяніна. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



За матеріалами справи, Собянін використовує власний адміністративний ресурс, щоб сприяти війні Росії проти України. З початку повномасштабного вторгнення він «мобілізував» на фронт близько 90 тисяч москвичів. Понад 70 тисяч жителів російської столиці завербували через московські «пункти відбору на військову службу за контрактом».



Для організації мобілізаційної роботи та іншого сприяння збройним угрупованням країни-агресора Собянін очолив профільну групу у складі Координаційної ради при уряді РФ. У цьому статусі чиновник допомагає Міноборони РФ розгортати додаткові місця для мобілізованих та нових підприємств військово-промислового комплексу.



Також Собянін регулярно залучає техніку та працівників з підконтрольних йому комунальних підприємств – «Мосводоканал», «Мосгаз» та «Москолектор» – для облаштування військових об'єктів Росії на тимчасово окупованих територіях України. Йдеться насамперед про будівництво фортифікаційних споруд та укріпрайонів у фронтових районах Донецької та Луганської областей.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили меру Москви про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.



Оскільки фігурант знаходиться на території Росії, продовжуються комплексні заходи щодо притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко