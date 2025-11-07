У Краматорській громаді через російські удари скоротили рух автобусів

Відсьогодні, 7 листопада, зупиняється транспортне сполучення між Краматорськом та селом Комишуваха. Автобуси курсуватимуть до Малотаранівки. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської МВА.



«ПрАТ «Краматорське АТП-11410» змушене з 07 листопада 2025 року припинити рух своїх автобусів до села Комишуваха, скоротивши маршрут до села Малотаранівка», — йдеться у повідомленні.



Таке рішення було прийнято у зв'язку з суттєвим погіршенням ситуації з безпекою на території Краматорської територіальної громади, систематичним обстрілом (атаками дронів), з метою збереження життя та здоров'я пасажирів та водійського складу.



Раніше ми писали, що 7 листопада о 00:20 російська армія завдала удару по приватному сектору Краматорської громади Донецької області.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях