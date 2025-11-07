Війська РФ атакували Костянтинівку: загинув мирний житель

Російська армія у п'ятницю, 8 листопада, обстріляла Костянтинівку на Донеччині. Внаслідок удару загинула людина. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
За його словами, було завдано удару із застосуванням FPV-дрону.
«Внаслідок удару загинула громадянська людина. Пошкоджено цивільний транспортний засіб. Людина, яка перебувала в автомобілі, отримала поранення, несумісні з життям», — зазначив він.
Раніше ми писали, що за 6 листопада росіяни поранили трьох мешканців Донецької області.
Переможемо цензуру разом!