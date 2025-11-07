Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Україна повернула ще одну дитину з окупації
07 листопада 2025, 20:42

Україна повернула ще одну дитину з окупації

З тимчасово окупованої частини України вдалося вивести ще одну дитину. Це сталося у рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA. Про це повідомив начальник ОП Андрій Єрмак.

«Після того, як хлопцеві виповнилося 18 років, його родина була змушена переховати сина, щоб окупанти не забрали його до російської армії. Щодня перетворився на страх та очікування обшуків — російські військові ходили будинками, розшукуючи юнаків призовного віку», — розповів він.

За словами Єрмака, батьки вирішили виїхати з окупації на підконтрольну частину України. Нині сім отримує необхідну допомогу.

Раніше ми писали, що вихованців Новопетровської спеціальної школи в Миколаївській області, депортованих до Росії на початку повномасштабного вторгнення, вдалося повернути до України.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

