Російський дрон вдарив по будинку в Краматорській громаді

Окупаційні війська РФ у п'ятницю, 7 листопада, завдали удару по приватному сектору Краматорської громади Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



«О 13:00, із застосуванням БПЛА «Молнія-2», російські війська завдали удару по приватному сектору громади — потрапили до житлового будинку», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що інформації щодо загиблих та постраждалих немає. Наразі встановлюють остаточні обсяги пошкоджень.



Раніше ми писали, що російська армія у п'ятницю, 8 листопада, обстріляла Костянтинівку на Донеччині. Внаслідок удару загинула людина.

