У Покровську перебуває 314 російських окупантів — Зеленський

У місті Покровськ, за яке триває боротьба, перебуває 314 російських загарбників. За три доби сталося 220 штурмів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
«Ситуація складна. Мета номер один для ворога — окупувати Покровськ якнайшвидше. Ця мета залишається. Це зрозуміло за кількістю штурмів — за три доби було 220 штурмів Покровська. У самому місті, всередині, знаходиться 314 росіян», — зазначив він.
За словами Зеленського, дуже велике угруповання на околицях, росіяни тиснуть у цьому напрямку.
Глава держави також розповів про інші напрямки.
На Куп'янському напрямку українські військовослужбовці просунулися на 1100-1200 метрів. У районі Вовчанська йде нагромадження «російських» бойовиків. Зокрема, ця доба — 600. В Сіверську, Краматорську та Костянтинівці армія РФ не мала успіху.
Зеленський додав, що на Очеретинському напрямі втрат позицій Сил оборони немає. У районі Добропілля позитивно діють наші Збройні сили.
Раніше ми писали, що ситуація на Покровському напрямі залишається напруженою. Російська армія вже довго намагається захопити населений пункт.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
