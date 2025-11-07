У Покровську перебуває 314 російських окупантів — Зеленський

У Покровську перебуває 314 російських окупантів. Фото: Володимир Зеленський

У місті Покровськ, за яке триває боротьба, перебуває 314 російських загарбників. За три доби сталося 220 штурмів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



«Ситуація складна. Мета номер один для ворога — окупувати Покровськ якнайшвидше. Ця мета залишається. Це зрозуміло за кількістю штурмів — за три доби було 220 штурмів Покровська. У самому місті, всередині, знаходиться 314 росіян», — зазначив він.



За словами Зеленського, дуже велике угруповання на околицях, росіяни тиснуть у цьому напрямку.



Глава держави також розповів про інші напрямки.



На Куп'янському напрямку українські військовослужбовці просунулися на 1100-1200 метрів. У районі Вовчанська йде нагромадження «російських» бойовиків. Зокрема, ця доба — 600. В Сіверську, Краматорську та Костянтинівці армія РФ не мала успіху.



Зеленський додав, що на Очеретинському напрямі втрат позицій Сил оборони немає. У районі Добропілля позитивно діють наші Збройні сили.



Раніше ми писали, що ситуація на Покровському напрямі залишається напруженою. Російська армія вже довго намагається захопити населений пункт.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»





