У Краматорську загинула людина в ДТП

У Краматорську сталася аварія. Фото: ДСНС

У четвер увечері, 6 листопада, у Краматорську сталася дорожньо-транспортна пригода. Людина загинула. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



За попередньою інформацією, автомобіль зіткнувся з опорою вуличного освітлення. Від удару металевий стовп упав та перекрив рух транспорту. Внаслідок ДТП загинула одна людина.



На місці події рятувальники за допомогою бензорізу розрізали стовп навпіл, прибрали його з проїжджої частини та відновили рух автотранспорту.



Раніше ми писали, що 17 жовтня на трасі неподалік села Сухий Лиман сталася смертельна аварія. Внаслідок пригоди загинули двоє військовослужбовців віком 34 та 36 років.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»





