РФ завдала по Україні комбінованого удару: є жертва та поранені

РФ завдала по Україні комбінованого удару.

Російська армія вночі 8 листопада атакувала Україну шахедами та ракетами. Під прицілом була критична інфраструктура. Є жертва та постраждалі.



Дніпро



Вночі російський ударний дрон потрапив до дев'ятиповерхового житлового будинку, що призвело до руйнування квартир з 4-го по 6-й поверхи. Виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.



«Тіло загиблої людини рятувальники витягли з-під завалів. Надійшло повідомлення, що 2 особи не виходять на зв'язок із рідними», — повідомили у ДСНС.





За словами начальника Дніпропетровської ОВА Володимир Гайваненко, загинула жінка. Постраждали 11 людей, з них шестеро госпіталізовано, зокрема 13-річну дівчинку. Усі госпіталізовані у стані середньої тяжкості.



Також у місті пошкоджено інфраструктуру.



Полтавська область



Внаслідок російських ударів цієї ночі на території області виникли масштабні пожежі у кількох місцях. Постраждала одна людина. Займання сталися на окремих ділянках підприємств.





Роботи з ліквідації наслідків російських атак продовжуються.



Київ



У Печерському районі спалахнули спалахи, горіли 4 малотоннажні вантажівки, пошкоджено 2 будівлі та автомобіль поряд. Інформація про постраждалих не надходила.





Одеська область



Росія атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок влучень спалахнула пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури. Роботу щодо ліквідації наслідків ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. Загиблих та постраждалих немає.





Чернігівська область



Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявив, що цієї ночі загарбники завдали комбінованого удару — безпілотників та ракет — по об'єкту критичної інфраструктури в Прилуцькому районі.

На місці влучення виникла пожежа. Займання ліквідували пожежники.



Раніше ми писали, що на Донеччині за минулу добу, 7 листопада, загинули двоє мешканців. Крім того, троє людей постраждали.

