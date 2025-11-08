Росія запустила 45 ракет і 458 дронів. Сили ППО збили 415 цілей

Сили ППО збили 415 цілей. Фото: Вікіпедія

Російські війська в ніч проти 8 листопада завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Усього росіяни використовували 45 ракет та 458 БПЛА різних типів. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



Окупанти запустили 25 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (з Курської, Воронезької та Ростовської областей), 10 крилатих ракет Іскандер-К (з Курської, і Воронезької областей), 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» (з Тамбовської області) та 3 моря).



Основні напрямки удару — Київська, Дніпропетровська та Полтавська області.



Станом на 10:00 протиповітряна оборона збила 415 повітряних цілей. Зокрема, 406 ударних БПЛА типу Shahed, Гербер (безпілотники інших типів) та 9 ракет різних типів. Зафіксовано попадання 26 ракет та 52 ударних БПЛА у 25 локаціях та падіння збитих (уламки) у 4 локаціях у різних регіонах України.





Крім того, станом на 10:00 інформація про падіння/попадання 10 ворожих ракет уточнюється.



Раніше ми писали, що російська армія вночі 8 листопада атакувала Україну шахедами та ракетами.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»



