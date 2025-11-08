Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
08 листопада 2025, 11:48

Російський дрон ударив автобусом гуманітарної місії «Проліска». Фото: скріншот Російський дрон ударив автобусом гуманітарної місії «Проліска». Фото: скріншот

Автобус гуманітарної місії «Проліска» у місті Костянтинівка на Донеччині потрапив під російський обстріл. Постраждалих немає. Про це повідомив керівник донецької команди Гуманітарної місії «Проліска» Євген Ткачов.

На оприлюдненому відео видно, як російський безпілотник атакував автобус гуманітарної місії. Усі співробітники не постраждали.



Раніше ми писали, що російська армія у п'ятницю, 8 листопада, обстріляла Костянтинівку на Донеччині. Внаслідок удару загинула людина.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

