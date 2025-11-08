Війська РФ за добу вдарили по Донеччині 25 разів: пошкоджено будинки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 7 листопада, обстріляла населені пункти в Донецькій області. Внаслідок ударів пошкоджено будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили два райони:



Покровський район. У Добропіллі 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 3 багатоповерхівки, приватний будинок, крамницю і 2 адмінбудівлі.



Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено адмінбудівлю. У Сидоровому Святогірської громади пошкоджено 2 будинки. У Миколаївці пошкоджено 4 багатоповерхівки і лінію електропередач. У Дружківці пошкоджено 2 приватні будинки, багатоповерхівку та інфраструктуру. У Костянтинівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок, крамницю і мікроавтобус.



Раніше ми писали, що російські війська в ніч проти 8 листопада завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Усього росіяни використовували 45 ракет та 458 БПЛА різних типів.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»



