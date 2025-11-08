Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
ССО знищили пускову установку С-400 «Тріумф» та склад боєприпасів росіян в окупованому Криму
08 листопада 2025, 12:59

ССО знищили пускову установку С-400 «Тріумф» та склад боєприпасів росіян в окупованому Криму

ССО знищили пускову установку С-400 «Тріумф» та склад боєприпасів росіян в окупованому Криму. Фото: скриншот ССО знищили пускову установку С-400 «Тріумф» та склад боєприпасів росіян в окупованому Криму. Фото: скриншот

Українські військовослужбовці завдали ударів по російських об'єктах в анексованому Криму. Фінальна фаза спеціальних дій відбулася ще 6 жовтня 2025 року. Про це повідомили у пресслужбі Сил спеціальних операцій.

Представники Руху опору СCО отримали розвідувальні відомості про розташування складу боєприпасів 18-ї армії РФ у селі Удачне, неподалік Сімферополя. Подальша спеціальна розвідка підтвердила розміщення ворожого арсеналу.

«У ніч на 6 жовтня склад боєприпасів був уражений дронами ССО. Того ж дня підрозділи ССО знищили пускову установку мобільного зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф», — йдеться у повідомленні.

Об'єкт ППО розташовувався в селі Уютне поблизу Євпаторії. С-400 призначений для виявлення та ураження повітряних цілей на великій відстані. Крім того, російська армія використовує цей комплекс для ударів територією України.

Раніше повідомлялося, що українська армія вразила три об'єкти з ПММ у захопленому Криму.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Організації
Сили спеціальних операцій ЗС України
Місця
Україна Крим окупована територія
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:59
ССО знищили пускову установку С-400 «Тріумф» та склад боєприпасів росіян в окупованому Криму
12:16
Донецьк без мобільного інтернету: що відбувається зі зв'язком на окупованій частині Донбасу
10:40
Окупанти скопіювали український Диктант національної єдності та провели свій у Донецьку
09:49
ССО вдарили по нафтобазах і потягах з пальним у Криму
21:19
Одна людина постраждала під час скидання вибухонебезпечного предмета з дрона у захопленій Горлівці
20:50
На вулиці у захопленому Донецьку тече вода, ремонтна бригада не може усунути проблему
20:12
В окупованому Луганську виявили повішеним заступника генерального прокурора
17:30
Епідемія дизентерії паралізувала 205-ту бригаду РФ на фронті
13:33
Партизани спалили десятки локомотивів РФ — ГУР
12:02
Окупанти провели псевдонаукову конференцію на ТОТ Донеччини
23:21
Вибухи у Донецьку: уражений склад БПЛА, йде детонація БК
19:11
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
17:59
Російські чиновники ділять воду та будівництва на окупованому Донбасі
15:35
В окупованій Донецькій області провалилася акція «Пиріг на четверте»
14:54
ГУР знищило штаб російських операторів БПЛА в Авдіївці
10:46
В окупованому Довжанську Луганської області безпілотник пошкодив житловий будинок
16:00
Окупант із «ЛНР» вирізав Z на лобі українського полоненого — СБУ
15:19
На Луганщині українські спецназівці підірвали логістику окупантів
14:50
Водна криза в Маріуполі загрожує перекинутися в Бердянськ
13:50
Від Маріуполя до Генічеська Росія «туризмом» закріплює окупацію Азовського узбережжя
усі новини
07:20
Перші хвилини після удару: поліція Дніпра показала, як рятували людей
16:58
Завдяки воїнам Десантно-штурмових військ тримається Покровський напрямок — Зеленський
15:34
Окупанти дроном убили місцевого жителя Костянтинівки
14:37
Росіяни авіаударом частково зруйнували двоповерховий будинок у Краматорському районі
14:20
Україна тимчасово зупинила перепуск через кордон — причина
13:53
У Миколаївці внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю ДСНС
12:59
ССО знищили пускову установку С-400 «Тріумф» та склад боєприпасів росіян в окупованому Криму
12:14
Війська РФ за добу вдарили по Донеччині 25 разів: пошкоджено будинки
11:48
Російський дрон ударив автобусом гуманітарної місії «Проліска»
10:45
Росія запустила 45 ракет і 458 дронів. Сили ППО збили 415 цілей
10:11
РФ завдала по Україні комбінованого удару: є жертва та поранені
09:32
Двоє мешканців загинули та троє постраждали за добу на Донеччині
22:30
У Краматорську загинула людина в ДТП
21:47
У Покровську перебуває 314 російських окупантів — Зеленський
21:16
Російський дрон вдарив по будинку в Краматорській громаді
20:42
Україна повернула ще одну дитину з окупації
19:30
Війська РФ атакували Костянтинівку: загинув мирний житель
18:59
8 листопада в Україні відключатимуть світло: деталі
18:14
Росіяни проникли до міської забудови Покровська, вони хочуть створити умови для повного оточення
17:13
Покровськ під прицілом: що відбувається в одній з найгарячіших точок фронту — онлайн
усі новини
ВІДЕО
Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: скриншот Окупанти дроном убили місцевого жителя Костянтинівки
08 листопада, 15:34
ССО знищили пускову установку С-400 «Тріумф» та склад боєприпасів росіян в окупованому Криму. Фото: скриншот ССО знищили пускову установку С-400 «Тріумф» та склад боєприпасів росіян в окупованому Криму
08 листопада, 12:59
Російський дрон ударив автобусом гуманітарної місії «Проліска». Фото: скріншот Російський дрон ударив автобусом гуманітарної місії «Проліска»
08 листопада, 11:48
Місце падіння Ка-226. У Дагестані розбився вертоліт Ка-226
07 листопада, 15:45
Ситуація у Покровську. Фото: карта DeepState Російська армія знизила активність та кількість переміщень у Покровську – ЗСУ
07 листопада, 15:12
Авіаудар по місцю накопичення загарбників на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Українська авіація авіабомбами знищила місця скупчення російських військ на Покровському напрямку: кадри
07 листопада, 14:01
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір