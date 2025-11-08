ССО знищили пускову установку С-400 «Тріумф» та склад боєприпасів росіян в окупованому Криму. Фото: скриншот

Українські військовослужбовці завдали ударів по російських об'єктах в анексованому Криму. Фінальна фаза спеціальних дій відбулася ще 6 жовтня 2025 року. Про це повідомили у пресслужбі Сил спеціальних операцій.



Представники Руху опору СCО отримали розвідувальні відомості про розташування складу боєприпасів 18-ї армії РФ у селі Удачне, неподалік Сімферополя. Подальша спеціальна розвідка підтвердила розміщення ворожого арсеналу.



«У ніч на 6 жовтня склад боєприпасів був уражений дронами ССО. Того ж дня підрозділи ССО знищили пускову установку мобільного зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф», — йдеться у повідомленні.



Об'єкт ППО розташовувався в селі Уютне поблизу Євпаторії. С-400 призначений для виявлення та ураження повітряних цілей на великій відстані. Крім того, російська армія використовує цей комплекс для ударів територією України.



Раніше повідомлялося, що українська армія вразила три об'єкти з ПММ у захопленому Криму.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»



