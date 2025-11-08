У Миколаївці внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю ДСНС

Росіяни атакували Миколаївку. Фото: ДСНС

Російські військові у п'ятницю ввечері, 7 листопада, обстріляли місто Миколаївка Краматорського району Донецької області. Одне з влучень сталося поблизу державної пожежно-рятувальної частини. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Внаслідок удару вибухової хвилі пошкоджено будівлю підрозділу: вибито скло у шести вікнах, деформовано ролети воріт та частково зруйновано стелю у гаражному приміщенні», — йдеться у повідомленні.





Особовий склад не постраждав, під час обстрілу рятувальники перебували у укритті. Техніка не пошкоджена.



Раніше ми писали, що на Донеччині за минулу добу, 7 листопада, загинули двоє мешканців. Крім того, троє людей постраждали.

