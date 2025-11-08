Росіяни авіаударом частково зруйнували двоповерховий будинок у Краматорському районі

Росіяни атакували Миколаївку. Фото: ДСНС

У місті Миколаївка Краматорського району на Донеччині вночі росіяни скинули авіаційну бомбу. На місці «прильоту» спалахнула пожежа. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Внаслідок нічного ворожого авіаудару було частково зруйновано двоповерховий житловий будинок. Виникла пожежа. За лічені хвилини вогонь поширився на всій площі будівлі», — йдеться у повідомленні.





Пожежники лише через 12 години ліквідували спалах площею близько 400 кв. м. Крім того, працівники ДСНС загасили пожежу господарської споруди на території приватного будинку.



Раніше ми писали, що на Донеччині за минулу добу, 7 листопада, загинули двоє мешканців. Крім того, троє людей постраждали.

