Окупанти дроном убили місцевого жителя Костянтинівки

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: скриншот

Російські війська за допомогою FPV-дрону вдарили по Костянтинівці у суботу, 8 листопада. Під час атаки загинув мирний мешканець міста. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«За попередніми даними, чоловік пересувався велосипедом, коли став жертвою ворожого удару. Отримані поранення виявилися несумісними з життям», — уточнив він.



Горбунов додав, що інфраструктура чи житлові будинки не пошкоджені.



Раніше ми писали, що на Донеччині за минулу добу, 7 листопада, загинули двоє мешканців. Крім того, троє людей постраждали.



