Завдяки воїнам Десантно-штурмових військ тримається Покровський напрямок — Зеленський

Завдяки воїнам Десантно-штурмових військ дотримується Покровський напрямок. Фото: ВП

В Україні 8 листопада відзначають День Десантно-штурмових військ ЗСУ. Президент України Володимир Зеленський подякував воїнам ДШВ за службу та підкреслив, що українські десантники беруть участь у всіх найважливіших боях та операціях.



«Нині багато в чому саме на силі наших ДШВ тримається Покровський напрямок, проводиться наша Добропільська операція, тримається наша Донецька область, наша Харківська область, наші південні області. Героїчна Курська операція стала можливою також багато в чому завдяки силі наших десантників», — зазначив Зеленський.



За його словами, разом з іншими складовими Сил безпеки та оборони десантники забезпечують важливі досягнення у боях і без досягнень ДШВ неможливо уявити сильні результати для всієї України.





Також Зеленський вручив чотирьом Героям України орден «Золота Зірка».



Раніше ми писали, що ситуація на Покровському напрямі залишається напруженою. Російська армія вже довго намагається захопити населений пункт.

