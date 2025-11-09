Перші хвилини після удару: поліція Дніпра показала, як рятували людей

Рятувальні роботи після ракетного удару по Дніпру. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

У Дніпрі завершилися пошуково-рятувальні роботи після російського удару по житловому будинку 8 листопада. Поліцейські опублікували кадри з бодікамерами, на яких видно, як вони рятували людей у перші хвилини після влучання ракети.



Одними з перших на місце трагедії прибули патрульні екіпажі. Усередині зруйнованого будинку залишалися заблоковані та перелякані жителі — люди похилого віку, матері з маленькими дітьми, підлітки, а також домашні тварини. Серед уламків та зруйнованих сходів поліцейські евакуювали всіх, кого вдавалося знайти живими.



Рятувальники дістали з-під завалів тіло чоловіка. Внаслідок атаки на Дніпро загинуло троє людей, ще дванадцять отримали поранення, серед них — двоє дітей. Удар зруйнував квартири з четвертого по шостий поверхи багатоповерхового будинку.

Руйнування у Дніпрі після ракетного російського удару. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Рятувальні роботи після ракетного удару по Дніпру. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Нагадаємо, у Миколаївці Краматорського району Донецької області вночі росіяни скинули авіаційну бомбу на двоповерховий житловий будинок.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»