Пожежа на енергооб'єкті в Коренєво призвела до вимкнення електрики в десяти селах

Кадр пожежі на підстанції в Коренєво. Скріншот: Supernova+ Кадр пожежі на підстанції в Коренєво. Скріншот: Supernova+

У селищі Коренєво Курської області увечері 8 листопада 2025 року сталося загоряння на енергооб'єкті, що призвело до аварійного вимкнення електропостачання у десяти населених пунктах району.

Як повідомив губернатор регіону Олександр Хінштейн, без світла залишилося близько 2,5 тисяч жителів. За попередніми даними, це було пов'язано з атакою чи обстрілом енергетичного об'єкта. У Коренєво також було пошкоджено електропровід та вибито скло у кількох будинках.

Нагадаємо, СЗГ знищили пускову установку С-400 «Тріумф» та склад боєприпасів росіян в окупованому Криму.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

