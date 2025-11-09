Пожежа на енергооб'єкті в Коренєво призвела до вимкнення електрики в десяти селах

Кадр пожежі на підстанції в Коренєво. Скріншот: Supernova+

У селищі Коренєво Курської області увечері 8 листопада 2025 року сталося загоряння на енергооб'єкті, що призвело до аварійного вимкнення електропостачання у десяти населених пунктах району.

Як повідомив губернатор регіону Олександр Хінштейн, без світла залишилося близько 2,5 тисяч жителів. За попередніми даними, це було пов'язано з атакою чи обстрілом енергетичного об'єкта. У Коренєво також було пошкоджено електропровід та вибито скло у кількох будинках.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»