У Воронежі атаковано теплоелектроцентраль — повідомляється про пошкодження

У неділю, 9 листопада, у російському Воронежі сталася серія потужних вибухів, внаслідок яких була атакована Воронезька ТЕЦ-1, головний постачальник теплової енергії для житлових районів та промислових підприємств міста.



Місцеві жителі повідомили про гучні вибухи та пожежі на території ТЕЦ, а також про перебої з електропостачанням та коливання температури централізованого опалення в деяких будинках. Губернатор області Олександр Гусєв оголосив режим ракетної небезпеки та підтвердив, що на одному з комунальних об'єктів сталася пожежа через спрацювання безпілотників.



Були пошкоджені дах та скло на будівельному підприємстві, а також кілька автомобілів та внутрішня система опалення. Офіційного підтвердження масштабних пошкоджень або деталей ТЕЦ від місцевої влади поки немає, проте відео з моменту влучання та інформація з інших джерел свідчать про серйозний інцидент.



Момент атаки зафіксовано на відео очевидця, опублікованим українським проєктом Exilenova+.

Нагадаємо, пожежа на енергооб'єкті в Коренєво Курської області призвела до вимкнення електрики у десяти селах.



