Росіяни вбили трьох цивільних в Донецькій області за добу

За 8 листопада російські війська вбили трьох мирних жителів Донецької області — двох у Краматорську та одного в Рай-Олександрівці. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Ще шестеро людей отримали поранення різного ступеня важкості.

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України в Донецькій області загинуло 3730 мирних жителів, поранення отримали 8438 осіб.

Загальна статистика жертв не включає дані щодо Маріуполя та Волновахи, де встановити точну кількість загиблих неможливо.

Раніше ми писали, що російські війська, застосувавши FPV-дрони, вдарили по Костянтинівці у суботу, 8 листопада. Під час атаки загинув мирний мешканець міста.

