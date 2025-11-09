Під Покровськом російський штурмовик намагався прорватися на мотоциклі до житлової забудови

Скріншот: t.me/petrenko_iHS

Воєнний блогер Олег Петренко повідомив про поточну обстановку на напрямках під Сіверськом та Покровськом. На Сіверському напрямку в районі Дронівки російські війська перетнули залізницю та ведуть штурм житлової забудови у південній частині населеного пункту.



Одночасно противник продовжує наступальні дії вздовж залізничного полотна — на південь і на південний схід від Сіверська, в районах лісосмуг.



На Покровському напрямку на північній околиці Мирнограда українські оператори дронів уразили російського штурмовика, який намагався прорватися мотоциклом до житлової забудови.



Також ЗСУ завдали удару по позиціях противника в одному з багатоповерхових будинків у північній частині міста, що може свідчити про те, що російським підрозділам вдалося наблизитися до перших кварталів.



Бої в Покровську продовжуються у північно-західній, північній та північно-східній частинах міста. Противник робить нові спроби просунутися в районах колишнього молокозаводу та м'ясокомбінату.