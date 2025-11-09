Російський дрон промахнувся по флагштоку у Краматорську

У мережі з'явилося відео з російським FPV-дроном, який невдало атакував флагшток у Краматорську на Донеччині.



З відео видно, як безпілотник намагається збити державний прапор України. Спроби виявилися безуспішними, ціль залишилася неушкодженою.



В мережі також з'явилось відео залишків ворожого БПЛА. Ось, що лишилось від безпілотника, який атакував державний прапор України в Краматорську 7 листопада.

Нагадаємо, що під Покровськом російський штурмовик намагався прорватися на мотоциклі до житлової забудови.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»