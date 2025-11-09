Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Бої біля Часового Яру: ЗСУ вибили росіян з Левантовського мікрорайону
09 листопада 2025, 16:49

Бої біля Часового Яру: ЗСУ вибили росіян з Левантовського мікрорайону

ЗСУ провели зачистку у Часовому Ярі. Скріншот: t.me/petrenko_iHS ЗСУ провели зачистку у Часовому Ярі. Скріншот: t.me/petrenko_iHS

У районі Сіверська продовжуються інтенсивні бойові дії. Як повідомив воєнблогер Олег Петренко, російські війська ведуть штурми позицій Сил оборони за 850 метрів на схід від міста, атакуючи окопи та бліндажі вздовж лісосмуг. За його словами, противник діє виключно малими підрозділами — «у двійках та трійках», уникаючи масованих атак.

Тим часом у Часовому Ярі українські війська провели зачистку мікрорайону Левантовського. Саме тут три з половиною місяці тому російські підрозділи знімали постановочні кадри із прапорами та заявляли про «взяття міста під контроль».

Нині ж, за даними відкритих джерел, ресурси, пов'язані із противником, публікують відео ударів та визнають просування українських сил. Один із таких каналів зазначає: «ЗСУ закріпилися в кількох кварталах і продовжують наступальні дії».

Авторка новини: Наталія Нестеренко — випускова редакторка «Новин Донбасу»

10 листопада, 10:20
