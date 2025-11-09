Після удару КАБами по Добропіллю патрульні дістали пораненого з-під руїн

Евакуація постраждалого у Добропіллі. Скріншот

Після удару коригованими авіабомбами по Добропіллю патрульні разом із рятувальниками надавали допомогу постраждалим мешканцям. Відповідне відео опублікувала патрульна поліція.

Під час евакуації мирних громадян поліцейські отримали повідомлення, що до п'ятиповерхового житлового будинку влучив авіаційний снаряд. На місці вже працювали рятувальники, до ліквідації наслідків удару приєдналися патрульні.



Разом із парамедиками вони дістали з-під завалів пораненого чоловіка та передали його медикам. Його мати, яка була поруч, дивом не постраждала. Поліцейські евакуювали жінку до безпечного місця, де вона зможе відвідувати сина під час його лікування. За життя постраждалого наразі борються лікарі.

Нагадаємо, за 8 листопада російські війська вбили трьох мирних жителів Донецької області — двох у Краматорську та одного в Рай-Олександрівці. Ще шестеро людей отримали поранення.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»