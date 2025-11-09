Трагедія на Дніпропетровщині: росіяни вирахували військових через зламаний чат

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ТСН

Російські війська завдали удару по українських позиціях у Дніпропетровській області після того, як дізналися про місце збору військових через зламаний груповий чат у соціальних мережах. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



Як повідомляє ТСН, саме порушення елементарних правил безпеки спричинило трагедію. «Знову спрацював людський фактор — груповий чат у соцмережах. Швидше за все, саме через зламування цих мереж противник отримав інформацію про місце збору військовослужбовців», — зазначив Сирський.



Центральний районний суд міста Дніпра вже відправив під варту командира батальйону, який попри заборону зібрав військовослужбовців для нагородження, повідомляє Державне бюро розслідувань.



Раніше співробітники ДБР повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України — недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану.

Вручення підозри. Фото: ГБР

Внаслідок атаки загинули 12 українських військових та 7 цивільних осіб, ще 36 військовослужбовців отримали поранення.



Головнокомандувач наголосив, що інцидент детально розібрали на рівні командирів корпусів. За його словами, вже прийнято дисциплінарні рішення, які мають на меті виключити можливість повторення подібних ситуацій у майбутньому.

Раніше ми писали, що 1 листопада угруповання військ «Схід» повідомило про ракетно-дронову атаку по кількох громадах Дніпропетровської області. Внаслідок удару були вбиті та поранені серед українських військових. Серед загиблих — 43-річний військовий Володимир Святненко, відомий під позивним Знахар. Він був братом журналіста ТСН Дмитра Святненка.

Авторка новини Наталія Нестеренко — випускова редакторка «Новин Донбасу»