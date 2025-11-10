У Туапсе морські дрони атакували порт і корабель РФ

Пожежа у Туапсе

Уночі в Туапсе прозвучала тривога через загрозу морських безпілотників. Місцеві жителі повідомляли про «успішні результати» атаки. За даними Telegram-каналу Exilenova+, один із дронів, ймовірно, влучив у російський корабель.



На опублікованих відео видно, як у далині здіймається стовп диму та спалахує пожежа.



Аналітичний канал Dnipro Osint (Гарбуз) підтвердив факт атаки морських дронів і зазначив, що ймовірне влучання зафіксовано поблизу причалу №167.

Міноборони РФ заявило, що протягом ночі сили ППО нібито знищили 71 безпілотник.



Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»