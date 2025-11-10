Росіяни поранили двох людей у Костянтинівці

Наслідки обстрілів РФ.

9 листопада російські війська поранили двох мирних жителів Донеччини у Костянтинівці. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, загальна кількість жертв серед мирного населення Донецької області, без урахування Маріуполя та Волновахи, наразі становить 3 730 загиблих і 8 440 поранених.







Раніше повідомлялося, що після удару керованими авіабомбами по Добропіллю патрульні разом із рятувальниками надавали допомогу постраждалим мешканцям.







Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»