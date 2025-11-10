Російський дрон спробував збити Vampire, але впав сам

Російський дрон атакує гексакоптер Vampire.

Російський дрон Mavic 3 спробував збити ударний гексакоптер Vampire, однак втратив керування і впав. Український дрон не зазнав пошкоджень та спокійно повернувся на базу.



Відео інциденту опублікував архів кадрів російсько-української війни WarArchive.



За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби ворог завдав один ракетний і 35 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет і скинув 104 керовані авіабомби.



Крім того, російські війська здійснили 3 469 обстрілів, із них 91 — з реактивних систем залпового вогню, та залучили 2 452 дрони-камікадзе.



Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»