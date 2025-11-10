РФ ударила по Слов'янську дроном: пошкоджено будинок

Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: Вадим Лях

Російська армія увечері в неділю, 9 листопада, атакувала місто Слов'янськ у Донецькій області. Є ушкодження. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



За його словами, росіяни завдали удару БПЛА «Гранат-4».



«Пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок та автомобіль. Без постраждалих», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що за 9 листопада російські війська поранили двох мирних жителів Донецької області у Костянтинівці.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»



