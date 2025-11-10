«Шахтар» розгромив «Полтаву» 7:1 і очолив УПЛ

Перший гол у матчі.

Донецький «Шахтар» влаштував справжнє футбольне шоу у Львові, розгромивши СК «Полтава» з рахунком 7:1. Відео всіх голів і найкращих моментів матчу клуб опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Перший гол у матчі.

У завершальному поєдинку 12-го туру УПЛ лідер турнірної таблиці зустрічався з аутсайдером і наочно продемонстрував різницю у класі.



Після гола Дениса Галенкова, забитого у швидкій комбінації, яку розпочав воротар гостей, здалося, що інтрига повернулася — рахунок став 2:1.



Та вже за кілька хвилин Егіналду оформив свій десятий м’яч у чемпіонаті, після чого «Шахтар» добив суперника, завершивши матч розгромом — 7:1.







Гольова домашня серія «гірників» в УПЛ зросла до 20 матчів (59 голів), а безпрограшна — до шести. Водночас безвиграшна серія «Полтави» сягнула десяти матчів, і команда залишається на останній сходинці турнірної таблиці.



Після цієї перемоги «Шахтар» став одноосібним лідером УПЛ, набравши 27 очок. У «ЛНЗ» і «Полісся» — по 23, у «Динамо» та «Кривбасу» — по 20.

Нагадаємо, раніше неймовірний гол Бондаренка приніс «Шахтарю» перемогу в Лізі конференцій.



Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»