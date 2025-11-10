Росіяни за добу двічі вдарили по Краматорській громаді: є пошкодження

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Краматорська ГВА

Російські окупанти минулої доби, 9 листопада, вдарили по Краматорській громаді Донецької області. Внаслідок атак загиблих та постраждалих немає. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



У відомстві уточнили, що о 12:10 російські війська заздалегідь скинули авіаційну бомбу промисловою зоною.



Крім того, о 23.30 БПЛА «Герань-2» атакував територію житлову забудову в приватному секторі. Пошкоджено шість будинків.



На місцях працюють усі відповідні служби.



Раніше ми писали, що російська армія увечері в неділю, 9 листопада, атакувала місто Слов'янськ у Донецькій області.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»



Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях