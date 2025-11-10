Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Росіяни за добу двічі вдарили по Краматорській громаді: є пошкодження
10 листопада 2025, 09:43

Росіяни за добу двічі вдарили по Краматорській громаді: є пошкодження

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Краматорська ГВА Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Краматорська ГВА

Російські окупанти минулої доби, 9 листопада, вдарили по Краматорській громаді Донецької області. Внаслідок атак загиблих та постраждалих немає. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.

У відомстві уточнили, що о 12:10 російські війська заздалегідь скинули авіаційну бомбу промисловою зоною.

Крім того, о 23.30 БПЛА «Герань-2» атакував територію житлову забудову в приватному секторі. Пошкоджено шість будинків.

На місцях працюють усі відповідні служби.

Раніше ми писали, що російська армія увечері в неділю, 9 листопада, атакувала місто Слов'янськ у Донецькій області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

«Новини Донбасу» © 2025

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

