Росія атакувала Україну дронами та ракетами: ППО збила 52 БПЛА

ППО збила 52 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Окупаційні війська РФ у ніч на 10 листопада запустили по Україні сім ракет і 67 дронів. Українська протиповітряна оборона збила 52 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 10 листопада (з 18:30 09 листопада) противник атакував двома аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» з повітряного простору Тамбовської області, п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з Курської області, а також 67 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Брянськ — РФ, Гвардійське — анексований Крим, близько 40 із них — «шахеди», — йдеться у повідомленні.



Станом на 09:30 протиповітряна оборона збила 52 БПЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на сході, півдні та в центрі країни.





Крім того, зафіксовано влучення 15 ударних БПЛА на 9 локаціях.



Раніше ми писали, що російська армія увечері в неділю, 9 листопада, атакувала місто Слов'янськ у Донецькій області.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях