Російські загарбники за добу атакували сім разів Донеччину: пошкоджено будинки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські війська минулої доби, 9 листопада, обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони:



Покровський район. У Криворізькій громаді пошкоджено інфраструктуру.



Краматорський район. У Лимані пошкоджено адмінбудівлю. У Святогірську пошкоджено дитячий табір. У Краматорську пошкоджено 6 приватних будинків. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено багатоповерхівку.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 7 будинків.



Раніше ми писали, що за 9 листопада російські війська поранили двох мирних жителів Донецької області у Костянтинівці.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»



Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях