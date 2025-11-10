За 2024-2025 роки у Центральному військовому окрузі РФ загинули понад 600 росіян через пияцтво, наркотики та самогубства

Понад шістсот російських військовослужбовців загинули у Центральному військовому окрузі РФ у 2024–2025 роках через пияцтво, наркотики, самогубства та антисанітарію. Зростання рівня самогубств, злочинності та зловживання наркотиками серед військових РФ є ознакою глибокої деморалізації окупаційного контингенту. Про це повідомили у пресслужбі ГУР МОУ.



«Протягом 2024–2025 років внаслідок службової недбалості, передозування алкоголем та наркотиками, бійок та антисанітарії загинули понад 600 військовослужбовців центрального військового округу РФ», — йдеться у повідомленні.



У розвідці уточнили, що 2024 року щонайменше 71 військовослужбовець скоїв самогубство, а за перше півріччя 2025 року наклали на себе руки вже 86 солдатів і офіцерів. Тим часом низька якість продовольства у військових частинах округу призвела до смерті 32 окупантів від харчових отруєнь.



За неповний 2025 зафіксовано 112 випадків смертей від наркотичного отруєння. Відомо, за весь 2024 рік загинуло 143 особи.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»



