Знайшли FPV-дрон на оптоволокні: бійці перерізали кабель та зняли бойову частину

Українські військовослужбовці під час перевірки одного з логістичних маршрутів знайшли російський FPV-дрон, підключений до оптоволоконного кабелю. Відео з місця швидко розійшлося у Telegram-каналах.



Бійці перерізали кабель і обережно дістали бойову частину дрона. Такі знахідки підтверджують, що противник все ширше використовує FPV-платформи з оптоволоконним управлінням, щоб обійти радіопридушення.



За словами очевидців, пощастило, що дрон було знайдено зі зворотного боку — тобто в положенні, коли мінімальний ризик миттєвого підриву.



Попередньо оптоволоконний кабель безпечніше перерізати з дистанції (на випадок встановлення самопідриву при втраті сигналу), а вилучення або відключення детонатора повинні виконуватися до знеструмлення пристрою, а не після.



«Ці застереження підкріплюються випадками, коли спроби схопити або перенести такі пристрої призводили до підривів», - йдеться у повідомленні.

Інцидент ще раз підкреслює, як швидко змінюється тактика застосування безпілотників і наскільки важливо дотримуватися обережності та правил безпеки під час роботи з такими пристроями.



Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»