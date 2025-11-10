Росіяни обстріляли Святогірськ: рятувальники ліквідували пожежу

У понеділок вранці, 10 листопада, російські війська атакували місто Святогірськ в Донецькій області безпілотниками. Внаслідок «прильоту» спалахнула пожежа. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
«Зайнялися два будиночки для відпочинку. Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували пожежу на площі 72 м²», — йдеться у повідомленні.
У відомстві уточнили, що інформації щодо загиблих чи постраждалих немає.
Раніше ми писали, що російська армія увечері в неділю, 9 листопада, атакувала місто Слов'янськ у Донецькій області.
