Росіяни обстріляли Святогірськ: рятувальники ліквідували пожежу

Росіяни атакували Святогірськ. Фото: ДСНС

У понеділок вранці, 10 листопада, російські війська атакували місто Святогірськ в Донецькій області безпілотниками. Внаслідок «прильоту» спалахнула пожежа. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Зайнялися два будиночки для відпочинку. Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували пожежу на площі 72 м²», — йдеться у повідомленні.





У відомстві уточнили, що інформації щодо загиблих чи постраждалих немає.



Раніше ми писали, що російська армія увечері в неділю, 9 листопада, атакувала місто Слов'янськ у Донецькій області.



